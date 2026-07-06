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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Oposición sigue sin lograr propuesta conjunta de indicaciones a la megarreforma

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa / ATON

Según el senador socialista Juan Luis Castro, el PC ha obstaculizado los acuerdos al insistir en un rechazo total al proyecto estrella del Gobierno.

No obstante, su par frenteamplista Diego Ibáñez aseveró que "la oposición presentará indicaciones conjuntas este miércoles".

Oposición sigue sin lograr propuesta conjunta de indicaciones a la megarreforma
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Senadores de centroizquierda abordaron la situación junto a los timoneles del sector en su habitual reunión de coordinación de los lunes.

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La habitual reunión de coordinación de los lunes entre presidentes de partidos de oposición estuvo marcada por la urgencia de un acuerdo con miras a un paquete de indicaciones a la megarreforma del Gobierno, que inicia su tramitación en particular en el Senado en esta jornada.

Según resolvieron de forma unánime los comités parlamentarios esta mañana, el plazo en la Comisión de Medio Ambiente termina a las 20:00 horas de hoy; la Comisión de Trabajo dará espacio hasta el mediodía del miércoles, y la Comisión de Hacienda recibirá mociones hasta el jueves a las 20:00 horas.

De cara a la recta final de esta tramitación, personeros de oposición afirman que no se ha logrado llegar a un consenso en ciertas indicaciones que se trabajan hace tiempo.

Antes de ingresar al encuentro de hoy en la sede del Partido Socialista, el senador de esa tienda Juan Luis Castro reconoció diferencias en el sector, apuntando específicamente que el Partido Comunista se afirma en el rechazo total al proyecto estrella del Gobierno.

En los últimos días, ha trascendido que los comunistas han puesto trabas para llegar a ciertos consensos con la Administración Kast, lo que ha dificultado elaborar una propuesta conjunta del bloque opositor.

No obstante, y tras participar de la reunión de coordinación, el senador frenteamplista Diego Ibáñez aseveró en su cuenta de X que "la oposición presentará indicaciones conjuntas este miércoles".

"Estamos trabajando en conjunto, poniendo por delante los intereses de la gente, el cuidado de la clase media y a las Pymes, frente a una mala y sobreideologizada reforma. Progresismo unido para defender a las familias", subrayó.

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