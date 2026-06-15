México bloqueó 57 sitios web ilegales y reforzó el combate a la piratería en el Mundial 2026

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bloqueó 57 direcciones de internet que pretendían transmitir de forma ilegal el partido inaugural del Mundial de Norteamérica y reforzó los operativos contra la venta de mercadería falsa alusiva al torneo, afirmó este lunes el director de la institución, Vidal Llerenas.

El funcionario señaló en una conferencia de prensa que el organismo trabaja con la FIFA, las marcas y empresas que poseen los derechos de transmisión para bajar en tiempo real páginas y aplicaciones de retransmisión no autorizadas, un esquema que opera principalmente mediante sitios ya detectados por los poseedores de las licencias.

"Se hace de manera preventiva el bajar páginas que dicen que van a transmitir el partido para que no se transmita durante ese tiempo", explicó Llerenas, quien consideró que esta estrategia puede marcar una opción para combatir la ilegalidad en el sector.

Además, durante el partido inaugural de México, el IMPI desplegó 15 brigadas alrededor del Estadio Azteca para disuadir la venta de mercancía ilegal, principalmente camisetas, aunque también habían objetos como imitaciones del trofeo y otros artículos vinculados a la cita planetaria.

Llerenas afirmó que el operativo logró que no hubiera venta de productos pirata en el entorno del estadio, una de las principales preocupaciones del organismo en coordinación con la FIFA.

Pese a su rol, el funcionario defendió que el combate a la piratería debe ir acompañado de alternativas para que productores y comerciantes puedan crear marcas legítimas relacionadas con el fútbol sin usar derechos ajenos, lo que permitiría desarrollar una industria mexicana de moda deportiva.