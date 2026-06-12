Mundial 2026: Donald Trump llamó a la selección de Estados Unidos previo al debut

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la selección de su país para transmitirle un mensaje de apoyo antes de su debut en el Mundial ante Paraguay.

El partido se disputará este viernes a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el SoFi Stadium.

El mandamás del país organizador del Mundial habló directamente con el entrenador de la selección, el argentino Mauricio Pochettino, quien agradeció las palabras.