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Mundial 2026: Donald Trump llamó a la selección de Estados Unidos previo al debut
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Este viernes se estrenan ante Paraguay en Los Angeles.
Este viernes se estrenan ante Paraguay en Los Angeles.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a la selección de su país para transmitirle un mensaje de apoyo antes de su debut en el Mundial ante Paraguay.
El partido se disputará este viernes a las 21:00 horas (01:00 GMT) en el SoFi Stadium.
El mandamás del país organizador del Mundial habló directamente con el entrenador de la selección, el argentino Mauricio Pochettino, quien agradeció las palabras.