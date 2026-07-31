Crisis migratoria: 34 cadáveres han sido recuperados en la costa de Ceuta

A 34 ascendió el número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad norteafricana española de Ceuta -tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos-, después de que hayan sido recuperados otros varios cuerpos a lo largo de la mañana de este viernes, informaron a EFE fuentes policiales.

La crisis comenzó a principios de esta semana, con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, una pequeña ciudad española ubicada en el continente africano, y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera.

Se trata de la crisis migratoria entre ambos países más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, con Italia y Finlandia abogando por excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria.

54 fallecidos a lo largo del año

La cifra de muertos ha ido aumentado a lo largo de la mañana como consecuencia de las decenas de personas que se lanzaron al mar para intentar alcanzar la costa ceutí a nado.

Los últimos cuerpos han sido recuperados del mar por las patrulleras de la Guardia Civil, uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, que han reforzado su presencia en la zona con la incorporación de una nueva embarcación.

Con estos fallecidos se eleva a 54 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta. Sólo en el mes de julio han sido 35 las personas que han fallecido ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad.

La cantidad de fallecidos en estos meses de 2026 supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el año más dramático en este tipo de sucesos.