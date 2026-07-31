Cerro Navia: Hombre con discapacidad murió al recibir un disparo en medio de balacera

Un hombre que se desplazaba con muletas murió al ser alcanzado por un disparo en medio de una balacera ocurrida la madrugada de este viernes en calle Alpatacal, en la capitalina comuna de Cerro Navia.

La víctima, que fue herida a la altura del tórax, fue trasladada hasta el Hospital Félix Bulnes donde, pese a ser asistida, murió debido a la gravedad de su lesión.

"Se produjo un intercambio de disparos entre al menos tres personas. Lamentablemente falleció una persona que se encontraba en la vía pública con algún tipo de discapacidad; no logró escapar a esta situación y terminó falleciendo producto de al menos un impacto balístico", informó el fiscal ECOH Claudio Orellana.

"Se está entrevistando a testigos y se está también tratando de establecer y obtener imágenes de alguna cámara de seguridad que pueda dar cuenta de los hechos", agregó el persecutor.

En tanto, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, indicó que existe un sujeto de interés por su presunta participación en el incidente: "Nos encontramos levantando las cámaras de seguridad que están dispuestas en el sitio del suceso a fin de poder determinar la dinámica en que se produce este enfrentamiento. Preliminarmente, existe el hallazgo de nueve vainillas percutidas", detalló.

"Estamos trabajando en el empadronamiento de testigos a fin de poder contrastar la evidencia balística, los testimonios, junto con la evidencia audiovisual que se pueda levantar en el trabajo del sitio del suceso. Trabajamos a fin de poder obtener todos los medios de prueba que permitan asignar un grado de participación a este sujeto", precisó el detective.

La policía civil y la Fiscalía continúan con los peritajes para determinar la dinámica del hecho y establecer si la víctima era blando de un ataque o se trataba de un transeúnte que quedó atrapado en medio de los disparos.