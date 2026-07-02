¿Se prepara para el asado? El curioso objeto que le encontraron a Romero y que desató las risas de Messi

La selección de Argentina ya se encuentra en Miami para afrontar el duelo ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, antes de enfocarse de lleno en el compromiso, la delegación albiceleste protagonizó un divertido momento durante su paso por el aeropuerto.

Como parte de los protocolos habituales de seguridad, los futbolistas debieron someterse a la revisión de su equipaje de mano. Fue en ese proceso donde las cámaras captaron una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Mientras los agentes inspeccionaban las pertenencias de los jugadores, una de las funcionarias encontró un objeto poco común en el bolso del defensor Cristian "Cuti" Romero: un chispero, el tradicional utensilio de cocina utilizado para encender el fuego.

La situación generó la reacción inmediata de Lionel Messi, quien observaba el procedimiento a unos metros de distancia. El capitán argentino no pudo contener la risa al ver cómo la agente aduanera exhibía con extrañeza el elemento encontrado entre las pertenencias del central de Tottenham.