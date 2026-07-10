Senadora paraguaya evalúa denunciar a Mbappé por "calumnia y difamación"

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, en el ojo del huracán tras haber proferido insultos considerados racistas contra el francés Kylian Mbappé el pasado 4 de julio tras el duelo entre ambas selecciones por los cuartos de final del Mundial, evalúa ahora presentar una denuncia contra el jugador por "calumnia y difamación".

"Si esta doble imputación es admitida por la justicia de nuestro país (Paraguay), la pena máxima podría elevarse a tres años de prisión y cumplir así con las condiciones del tratado de extradición entre Francia y Paraguay", indicó en una entrevista a Le Parisien Guillermo Duarte Cacavelos, abogado de la legisladora.

Estas declaraciones del letrado se refieren a la respuesta de Mbappé a los insultos de la senadora. El futbolista de Real Madrid tildó a Amarilla de "mujer despreciable indigna de su cargo", después de que esta le dijese, entre otros improperios, que era un "camerunés colonizado" que fingía ser francés y que "lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés".

Duarte Cacavelos explicó que esta denuncia dependerá de lo que ocurra con la investigación que abrió la Fiscalía francesa contra la senadora por "injurias públicas agravadas por el hecho de haber sido proferidas por motivos de origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima". La política se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa.

"Mbappé podría comparecer ante la justicia aquí mismo, en Paraguay. Nuestra postura dependerá del resultado de las acciones emprendidas en Francia. Si estas continúan, la senadora tomará las medidas legales pertinentes", advirtió.

En todo caso, el representante legal de Amarilla aseguró que la legisladora no se retractará amparándose en la libertad de expresión. "Ella se expresó en su propio nombre, como simple ciudadana y aficionada de la selección, y no en el del poder paraguayo o como representante política", afirmó el abogado.