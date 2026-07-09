Senadora que insultó a Mbappé denunció el hackeo de su cuenta en Instagram

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, conocida mundialmente por los duros comentarios que realizó sobre el capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, denunció públicamente que su cuenta oficial de Instagram fue hackeada.

A través de un mensaje difundido para alertar a la opinión pública, la legisladora explicó que el acceso no autorizado a su red social se habría producido durante las primeras horas de este jueves.

"Comunico que fue hackeada mi cuenta de Instagram, posiblemente desde esta mañana, así que no soy responsable de nada de lo que se publique desde ahí a partir de hoy", manifestó la parlamentaria en X.

"Estoy dando los pasos necesarios para mi protección y la de mis seguidores. Por favor, disculpen las molestias que pueda ocasionarles", concluyó la senadora.

El hecho sucede un día después de que la propia senadora paraguaya volviese a la carga contra Mbappé, al que lanzó improperios considerados racistas por primera vez tras la derrota de Paraguay ante Francia el 4 de julio en los octavos de finales del Mundial, con gol de penalti convertido por el propio Mbappé.

"Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no (lo) hubiera hecho un francés nunca", dijo en el pleno del Senado, en alusión al gesto del delantero de Real Madrid en ese partido, en el que presuntamente negó el saludo al guardameta paraguayo Orlando Gill.