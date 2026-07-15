"Serán siempre argentinas": Jugadores defendieron uso de lienzo sobre Malvinas tras duelo con Inglaterra

Pese a las palabras del técnico Lionel Scaloni en la previa, los jugadores de Argentina recordaron la causa de su país sobre la soberanía de las Islas Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, contraviniendo las prohibiciones de la FIFA sobre manifestaciones políticas.

Aunque para este duelo en específico el ente rector prohibió a los hinchas utilizar banderas y otros objetos con referencia al conflicto, durante los festejos Giovani Lo Celso desplegó un lienzo en la cancha con la frase "Las Malvinas son argentinas".

Posteriormente, TyC Sports le consultó a Leandro Paredes sobre la bandera y reafirmó que "serán siempre argentinas".

Aunque no nombró la situación directamente, DSports también insistió con el tema al preguntarle su parecer a algunos jugadores en zona mixta.

El propio Paredes añadió al citado canal: "Éramos conscientes de lo que significaba este partido para el país, para nuestra gente y nuestro pueblo. Tratamos de representar a nuestro país, nuestra bandera, a todos aquellos que estuvieron en ese momento triste de nuestra historia; que se sientan identificados con nosotros y que seamos una imágen positiva de eso. Creo que lo logramos".

Lautaro Martínez, autor del agónico gol del triunfo, expresó que "más allá de que nos tratamos de aislar de todo lo que se decía y lo que generaba este partido fuera de la cancha, nosotros lo vivíamos como un partido especial y lo tratamos de jugar de esa manera. Gracias a Dios hoy podemos estar festejando la victoria y (vamos) a otra final del mundo, que es una locura".

El central Lisandro Martínez, bajó más el tono: "Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma: pelearla hasta el último segundo. Que sea siempre ese mensaje de unión, de dejar la vida por esta camiseta. Nunca los vamos dejar tirados".

Luego puso el foco en la garra del juego: "Con lo que nos caracteriza, jugar al fútbol. El argentino juega al fútbol. Cuando hay que meter, metemos; cuando hay que sufrir, lo hacemos. Lo importante es que desde el minuto uno siempre tratamos de jugar".

Incluso Lionel Messi se manifestó sobre el factor extrafutbolistico, aunque de una forma más general: No era un partido más, era un partido especial para todos los argentinos. "Era el partido que no queríamos perder y por suerte le pudimos dar una alegría más a Argentina".

En contraparte, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez" sacó de plano el factor Malvinas de la victoria obtenida en Atlanta.

"No creo que sea por eso. Eso fue en el pasado, yo ni había nacido en esa época. La experiencia de jugar una semifinal, ir por delante en el marcador, eso nos pasó en el Mundial pasado con Croacia y fuimos para adelante. Ellos cuidaron el resultado y cuando le das espacio a Leo (Messi) y los chicos te hacen mucho daño", aseveró.