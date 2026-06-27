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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

"Sos una provincia": Hinchas argentinos festinaron con la eliminación de Uruguay

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los trasandinos se burlaron sin piedad del conjunto oriental.
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Hinchas argentinos que se encontraban en un Fan Fest de Dallas celebraron la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, tras caer 1-0 ante España.

A través del burlesco cántico "Sos una provincia, uruguayo chupa pija", la parcialidad trasandina mostraron su alegría por la caída del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

El momento fue captado por el periodista Leandro Aguilera, del canal argentino TyC Sports.

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