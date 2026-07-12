Tim Payne llegó a Paraguay para sumarse como refuerzo de Olimpia

El mediático defensor Tim Payne, que disputó el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, llegó este domingo a Paraguay para sumarse a las filas de Olimpia, club dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez.

Desde Wellington Phoenix, de la liga australiana, el zaguero recaló en el tres veces ganador de la Copa Libertadores y clasificado a los octavos de la Sudamericana 2026, donde espera rival entre Vasco da Gama e Independiente Medellín.

El fichaje de Payne también es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, según aseguró el presidente Rodrigo Nogués tras acordar un contrato de 18 meses e incluir una cláusula que permitiría extender el fichaje por otro año.

Nacido en Auckland en 1994, el futbolista que se hizo conocido gracias al influencer "El Scarso", juega habitualmente como lateral derecho, aunque también puede hacerlo como central, y debutó con la selección con apenas 18 años y su fama creció luego de que se alzara como el jugador más desconocido del mundial, realizándose una campaña a su favor y así la gente lo comenzara a seguir en redes.