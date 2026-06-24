Trump aseguró que Infantino le pidió entregar trofeo al ganador del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que fue el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que le pidió que entregara el trofeo a la selección que gane el Mundial de Norteamérica el próximo 19 de julio.

"Creo que Gianni ha hecho un trabajo fantástico y sí, me ha pedido que entregue la copa", aseguró Trump durante un encuentro abierto a los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El martes, el propio Infantino aseguró en televisión que el mandatario estadounidense será el que otorgará la copa al ganador de la final de la cita planetaria que se jugará el próximo 19 de julio en el Estadio MetLife de New Jersey.

Trump ya protagonizó un momento bastante inusual cuando el año pasado hizo entrega del trofeo a Chelsea cuando ganó en ese mismo recinto el Mundial de Clubes y decidió permanecer celebrando junto a los jugadores del equipo inglés.

El magnate neoyorquino alabó también el trabajo de Infantino en la organización del certamen, que se está jugando en tres países desde el 11 de junio.

El mandatario admitió que en su nación no existe tanta pasión por el fútbol como en otras, pero se mostró encantado con los números que está arrojando la Copa del Mundo más grande que se ha celebrado hasta la fecha.

Las cifras de la FIFA apuntan a un torneo que está registrando llenos casi totales en los estadios pese a las críticas por los altos precios de los boletos, con promedios por encima de 60.000 espectadores por partido.

"Nunca se ha visto nada igual. Las cifras superan a cualquier otra cosa, y ese espíritu es tremendo", dijo Trump, que incluso comentó con el neerlandés Rutte los buenos resultados que ha cosechado hasta el momento Países Bajos, que va primero del Grupo F, y también Estados Unidos, que marcha líder del Grupo D.

"Puede que juguemos contra ustedes la final", bromeó el presidente estadounidense.