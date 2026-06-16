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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

[VIDEO] Canciller alemán Friedrich Merz regaló una camiseta de su selección a Donald Trump

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos líderes se reunieron en el marco de la cumbre G7.

[VIDEO] Canciller alemán Friedrich Merz regaló una camiseta de su selección a Donald Trump
 EFE
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El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, obsequió una camiseta de la selección alemana de fútbol al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en Évian, Francia.

El detalle del regalo destaca por llevar el apellido del mandatario estadounidense y el número 47 estampado en la espalda, en referencia a su administración presidencial.

Este gesto se produce tras diversos momentos de tensión diplomática registrados entre ambos líderes durante los últimos meses, por lo que el intercambio ha sido interpretado por analistas como un intento de acercamiento y distensión bilateral en el foro internacional.

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