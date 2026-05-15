Haití dio a conocer su nómina para el Mundial de Norteamérica 2026
El combinado caribeño debutará el 13 de junio contra Escocia.
El combinado caribeño debutará el 13 de junio contra Escocia.
El seleccionador de fútbol de Haití, el francés Sébastien Migné, anunció este viernes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial, entre los que destacan el centrocampista del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde, el delantero del Sunderland Wilson Isidor y el goleador Duckes Nazon.
Los jugadores, que provienen en mayor número de una gran variedad de ligas de primera y hasta quinta división de Europa y América, acudirán a la segunda participación de Haití en un Mundial. La primera vez ocurrió en la edición de 1974 jugada en Alemania.
La selección de Haití fue emparejada en el Grupo C del Mundial. Debutará el 13 de junio contra Escocia, seis días después chocará con Brasil y el día 24 cerrará su participación en la primera fase contra Marruecos.
Los 26 convocados de Haití:
Porteros:
Defensas:
Centrocampistas:
Delanteros: