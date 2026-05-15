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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Haití dio a conocer su nómina para el Mundial de Norteamérica 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El combinado caribeño debutará el 13 de junio contra Escocia.

Haití dio a conocer su nómina para el Mundial de Norteamérica 2026
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El seleccionador de fútbol de Haití, el francés Sébastien Migné, anunció este viernes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial, entre los que destacan el centrocampista del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde, el delantero del Sunderland Wilson Isidor y el goleador Duckes Nazon.

Los jugadores, que provienen en mayor número de una gran variedad de ligas de primera y hasta quinta división de Europa y América, acudirán a la segunda participación de Haití en un Mundial. La primera vez ocurrió en la edición de 1974 jugada en Alemania.

La selección de Haití fue emparejada en el Grupo C del Mundial. Debutará el 13 de junio contra Escocia, seis días después chocará con Brasil y el día 24 cerrará su participación en la primera fase contra Marruecos.

Los 26 convocados de Haití:


Porteros:

  • Johnny Placide (Bastia-FRA)
  • Alexandre Pierre (Sochaux-Montbéliard-FRA)
  • Josué Duverger (Cosmos Koblenz-GER)

Defensas:

  • Carlens Arcus (Angers-SCO)
  • Wilguens Pauguain (Zulte Waregem-BEL)
  • Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks-EEUU)
  • Martin Expérience (Nancy-FRA)
  • Jean-Kévin Duverne (KAA Gante-BEL)
  • Ricardo Ade (Liga de Quito-ECU)
  • Hannes Delcroix (Lugano-SUI)
  • Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II-SUI)

Centrocampistas:

  • Leverton Pierre (Vizela-POR)
  • Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-EEUU)
  • Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-EEUU)
  • Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-GBR)
  • Pierre Woodensky (Violette-HAI)
  • Dominique Simon (Tatran Presov-SVK)

Delanteros:

  • Louicious Deedson (Dallas-EEUU)
  • Ruben Providence (Almere City-NED)
  • Josué Casimir (Auxerre-FRA)
  • Derrick Etienne (Toronto-CAN)
  • Wilson Isidor (Sunderland-GBR)
  • Duckens Nazon (Esteghlal-IRI)
  • Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor-TUR)
  • Yassin Fortune (Vizela-POR)
  • Lenny Joseph (Ferencváros-HUN)

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