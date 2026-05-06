Irán exigió garantías de la FIFA para asistir al Mundial 2026

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá insultos contra instituciones oficiales y militares iraníes.

"Debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas", declaró Taj a periodistas a última hora del martes, según informó la agencia IRNA.

El dirigente del fútbol iraní señaló que la presencia de su país en la Copa del Mundo depende de una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que podría tener lugar en Zúrich (Suiza) en las próximas semanas, y reclamó que el país anfitrión garantice "respeto absoluto" hacia la delegación iraní.

"No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país", sostuvo Taj en una aparente referencia a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos.

El presidente de la FFI dijo que, en caso de insultos, "se dará una respuesta proporcional" y "existe la posibilidad de que la selección regrese al país".

Taj, exmiembro de la Guardia Revolucionaria, recordó además lo ocurrido en Canadá, país al que viajó a finales de abril para participar en el 76º Congreso de la FIFA, pero del que decidió volver a Irán tras sufrir "insultos" en Inmigración canadiense en Toronto.