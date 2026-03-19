Irán se desdice y anuncia concentración en Turquía de cara al Mundial

La selección de Irán se está preparando para el Mundial que se celebrará este 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y llevará a cabo una concentración en Turquía, además de disputar dos partidos amistosos, dijo el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj.

"Nos estamos preparando para participar en la Copa del Mundo. Boicoteamos a Estados Unidos, pero no boicoteamos el Mundial", expresó Taj en declaraciones recogidas este miércoles por la agencia de noticias Mehr.

Tras el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio motivado por la intervención militar de Estados Unidos e Israel a comienzo de este mes y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, en uno de los bombardeos, el régimen de Teherán amagó con no participar en el campeonato.

Sin embargo, las autoridades del país persa están negociando para que los partidos de su selección en el Grupo G se disputen en México, en lugar de en las ciudades estadounidenses donde le correspondía enfrentarse contra Nueva Zelanda (15 de junio), Bélgica (21 junio), ambos en Los Ángeles, y Egipto (26 de junio), en Seattle.

Taj, quien no concretó los rivales de los partidos amistosos, hizo estas declaraciones en la ceremonia de bienvenida de la selección nacional femenina en la frontera de Bazargan, en el noroeste de Irán.

El combinado femenino regresó tras participar en la Copa Asiática en Australia, donde varias de sus jugadoras solicitaron asilo.

Taj remarcó que las integrantes de la selección de fútbol "dieron una gran respuesta a los enemigos". "Hoy las mujeres regresaron orgullosas a la patria", añadió.