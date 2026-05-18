La selección iraní viajó a Turquía a la espera de las visas para ingresar a Estados Unidos

La selección nacional de fútbol de Irán partió este lunes a Turquía para realizar su última concentración preparatoria antes del Mundial 2026, todavía sin haber recibido los visados necesarios para viajar a Estados Unidos, donde tendrá que disputar sus partidos de la fase de grupos.

El técnico iraní, Amir Ghalenoei, declaró a los medios que espera que todos los jugadores reciban los visados antes de abordar el avión con destino a la ciudad turca de Antalya, donde el equipo llevará a cabo una concentración con una convocatoria provisional de 30 jugadores, que deberá reducirse a 26 antes del inicio del Mundial, el 11 de junio.

En paralelo, el director de la selección nacional iraní, Mehdi Mohammad Nabi, expresó su confianza en que los visados sean emitidos en las próximas dos semanas.

"De acuerdo con las previsiones que habíamos hecho y la correspondencia mantenida con la FIFA, este asunto debería resolverse en las próximas dos semanas", afirmó Nabi.

La incertidumbre sobre los permisos de entrada a EE.UU. se mantiene a menos de un mes del debut de Irán en el Mundial, previsto para el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles.

Posteriormente, el combinado iraní se medirá a Bélgica y Egipto en el Grupo G.