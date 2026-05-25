Lamine Yamal lidera la lista de España para la Copa del Mundo

El delantero Lamine Yamal lidera la lista de Luis de la Fuente, técnico de la selección española, con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en el que España debutará el día 15 de junio contra Cabo Verde.

En la convocatoria aparecen también Nico Williams, quien junto a Yamal terminaron la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación.

España iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).

Tras estos partidos, España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay.

La convocatoria de 26 futbolistas de la selección española para el Mundial la forman:

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal, ENG)

Joan García (FC Barcelona)

Defensas

Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea, ENG)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER)

Mediocampistas

Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG)

Martín Zubimendi (Arsenal, ENG)

Pedri (FC Barcelona)

Fabián Ruiz (París Saint-Germain, FRA)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal, ENG)

Gavi (FC Barcelona)

Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros