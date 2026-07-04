Alfaro dejó en suspenso su futuro con Paraguay tras caída en el Mundial

Gustavo Alfaro, entrenador argentino de la selección paraguaya, dejó en suspenso su continuidad al mando del elenco guaraní tras la eliminación en el Mundial 2026, luego de la derrota por 1-0 ante Francia.

El técnico manifestó que el fútbol paraguayo necesita tiempo para asimilar el golpe y sostuvo que no es momento de tomar decisiones inmediatas sobre su futuro.

"Quiero que la espuma baje", expresó Alfaro en conferencia de prensa, antes de reconocer que debe resolver una situación personal después de haber postergado más de una vez su retiro de la actividad.

"Necesito respirar, necesito volver con mi familia", declaró el entrenador, quien recordó que a su esposa y a sus dos hijas les prometió retirarse, pero primero aplazó esa decisión para dirigir a Ecuador en el Mundial de Catar 2022 y luego para encabezar el proceso de Paraguay en la actual cita planetaria.

Consultado directamente por una posible renuncia, Alfaro evitó entregar una respuesta definitiva: "No te puedo responder eso", dijo el técnico, que cumplirá 63 años el próximo 14 de agosto.

Alfaro llegó al banco paraguayo en agosto de 2024 y logró encarrilar a una selección golpeada en las Clasificatorias, hasta conseguir la sexta y última plaza directa de Conmebol para el Mundial. "Yo quería intentar una revolución", sostuvo el entrenador, visiblemente abatido, antes de cerrar: "Me voy con gran dolor".