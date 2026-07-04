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Azzedine Ounahi anotó su doblete y encaminó la clasificación de Marruecos ante Canadá
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Autor: Redacción Cooperativa
El jugador africano anotó un golazo con un remate dentro del área.
El jugador africano anotó un golazo con un remate dentro del área.
Azzedine Ounahi anotó su doblete con un remate dentro del área, aumentando la ventaja 2-0 frente a Canadá en el Houstón Stadium por los octavos de final y encaminó la clasificación de su selección a la siguiente fase del Mundial 2026.