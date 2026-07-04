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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Azzedine Ounahi anotó su doblete y encaminó la clasificación de Marruecos ante Canadá

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador africano anotó un golazo con un remate dentro del área.

Azzedine Ounahi anotó su doblete y encaminó la clasificación de Marruecos ante Canadá
 EFE
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Azzedine Ounahi anotó su doblete con un remate dentro del área,  aumentando la ventaja 2-0 frente a Canadá en el Houstón Stadium por los octavos de final y encaminó la clasificación de su selección a la siguiente fase del Mundial 2026.

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