Marruecos acabó con el sueño de Canadá y se instaló en los cuartos de final del Mundial

Marruecos sigue acrecentando su historia como selección africana y con un 3-0 superó a Canadá en el NRG Stadium de Houston, sellando así su clasificación a los cuartos de final por segundo Mundial consecutivo, donde enfrentará a Francia o Paraguay.

El compromiso inició con un dominio sorprendente de los coanfitriones. El guardameta Yassine Bono se transformó en figura temprana al contener dos remates a quemarropa de Jonathan David (5') y forzar la intervención de sus centrales ante la insistencia de Stephen Eustáquio.

En medio de esto, los "Leones del Atlas" sufireron la pérdida de Ismael Saibari por lesión (21'), lo que obligó al ingreso prematuro de Soufiane Rahimi para intentar equilibrar las acciones antes de un descanso que llegó con el marcador en blanco.

Iniciado el complemento, Marruecos golpeó de entrada con una jugada preparada de Achraf Hakimi que definió Azzedine Ounahi (50'). El tanto afectó anímicamente al equipo de Jesse Marsch, que no logró vulnerar el ordenado bloque defensivo.

Cuando la escuadra de la "Hoja de Maple" buscaba la paridad con más ímpetu que ideas, vino una transición letal que el propio Ounahi (82') finiquitó para sentenciar el compromiso. Posteriormente, Rahimi (90+8') selló el resultado definitivo.

Marruecos se instaló en la ronda de los ocho mejores del mundo y deberá esperar al próximo jueves 9 de julio en el Gillette Stadium, donde el conjunto africano buscará emular o superar su histórica llegada a las semifinales de la edición anterior.