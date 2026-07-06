Bélgica goleó con autoridad a Estados Unidos y timbró su paso a cuartos de final en el Mundial

Bélgica goleó con absoluta autoridad a Estados Unidos por 4-1 en el Lumen Field de Seattle, por los octavos de final del Mundial 2026, y timbró su paso a la ronda de los ocho mejores, donde se medirá ante España.

Los primeros pasajes del encuentro fueron dominados por los europeos, que asediaron el arco defendido por Matt Freese con múltiples llegadas, hasta que lograron abrir el marcador mediante Charles De Ketelaere (9'), quien conectó un centro raso de Nicolas Raskin y dejó en silencio el recinto deportivo en Seattle.

Los anfitriones intentaron responder ante la tempranera apertura del marcador, pero no encontraban espacios en la defensa de los "Diablos Rojos", hasta que Malik Tillman (31') anotó la igualdad con un tiro libre directo que se desvió en Hans Vanaken y descolocó a Thibaut Courtois.

Sin embargo, Bélgica logró reaccionar dos minutos después y, con un certero cabezazo de Charles De Ketelaere (33'), recuperó la ventaja en el encuentro y de esta manera se fue al descanso.

En la segunda parte, los dirigidos por Mauricio Pochettino salieron con otra actitud y comenzaron a inclinar la cancha a su favor. Sin embargo, en el minuto 57, Matt Freese cometió un grave error al salir a cortar un pase en profundidad, perdió el balón y se lo dejó servido a Hans Vanaken (57'), quien definió con precisión y aumentó la ventaja a favor de Bélgica.

Desde ese momento, los locales no pudieron reaccionar ni generar peligro de cara al arco defendido por Thibaut Courtois. En la última jugada del encuentro, Romelu Lukaku (90+3') remató cruzado y decretó tanto la goleada como el pase de Bélgica a la siguiente fase del certamen mundialista.

El siguiente partido del conjunto europeo será frente a España en cuartos de final el viernes 1 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles.