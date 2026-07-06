Los presidentes pasan, el líder del Banco Central de Perú queda

La presidenta electa, Keiko Fujmori, anunció la continuidad del economista Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con quien se reunió durante la tarde de este lunes en la sede del ente emisor.

Velarde ejerce este cargo hace 20 años y es el rostro personificado de la estabilidad monetaria del sol peruano.

"He querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más", dijo la próxima gobernante peruana en una comparecencia sin preguntas de la prensa, señalando que dicha noticia sería "saludada por los peruanos y por las entidades financieras internacionales".

Velarde agradeció el gesto de Fujimori y aceptó la solicitud "con el mayor gusto".

Dijo sentirse "honrado por el pedido" de la futura mandataria y apuntó que, "en otras circunstancias, no habría aceptado".

"Es una gran noticia para el Perú", celebró la hija de Alberto Fujimori. Añadió que Velarde le explicó las perspectivas económicas del país, en lo que describió como una "presentación optimista".

"Por supuesto existe preocupación" por el impacto que pueda tener en los próximos meses el fenómeno de El Niño, pero "vamos a tener que tomar todas las medidas de prevención adecuadas", agregó la derechista.

Fujimori había anticipado el 22 de junio su intención de reunirse con Velarde para pedirle que se mantuviera en el cargo que ocupa desde 2006, tiempo en el que ha visto pasar a 10 presidentes, que serán once con la llegada de la heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000).

El periodo del funcionario concluye el 28 de julio próximo, mismo día en que Fujimori asumirá la Presidencia, y había señalado que evaluaría permanecer en el cargo si así se lo pedía el próximo gobernante.

Julio Velarde, de 74 años, es un experimentado y reconocido banquero a nivel mundial, al que se le atribuye la estabilidad económica de Perú, basada en la autonomía constitucional que tiene el Banco Central, virtualmente inmune a las continuas crisis políticas que ha afrontado el país vecino.