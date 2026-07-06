Bélgica madrugó a Estados Unidos con gol de Charles De Ketelaere

Bélgica madrugó a Estados Unidos y anotó el 0-1 parcial a los nueve minutos de juego en Seattle, en los octavos de final del Mundial 2026, con gol de Charles De Ketelaere.

Los norteamericanos estaban tratando de sacar la pelota del área, pero la defensa se confundió y permitió que Nicolas Raskin tomara el balón y asistiera a De Ketelaere para la apertura del marcador.

Revisa el gol de Charles De Ketelaere para Bélgica ante Estados Unidos: