Bélgica se hizo un festín de burlas con Donald Trump tras eliminar a EE.UU.

La selección de Bélgica celebró con ironía su contundente triunfo por 4-1 sobre Estados Unidos en el Mundial 2026, en una jornada marcada por las burlas contra el presidente norteamericano, Donald Trump, luego de la polémica que rodeó a Folarin Balogun.

El caso del delantero estadounidense, quien recibió un indulto tras una conversación entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue ampliamente recordado por los medios belgas después de la eliminación del equipo anfitrión.

El periódico francófono Le Soir tituló "Hola, ¿Donald?" y acompañó su portada con una imagen de Romelu Lukaku, autor del último gol belga, celebrando con las manos en las orejas antes de imitar junto a sus compañeros el famoso baile del mandatario estadounidense.

En la misma línea, Het Laatste Nieuws se preguntó "¿Qué pensará Donald Trump de esto?", mientras La Libre apuntó que la "intervención" del presidente resultó inútil ante una Bélgica que mostró su mejor versión. De Standaard, por su parte, destacó que los "Diablos Rojos" mandaron a Estados Unidos a casa "con la misma autoridad" con que la FIFA tomó su decisión.

La propia cuenta oficial de la selección belga masculina también entró en el tono de burla. Tras el partido, Belgian Red Devils publicó en X el mensaje "Anula esta", en directa alusión a la polémica previa al cruce.

Después de festejar la victoria ante Estados Unidos, Bélgica ya mira a España, su rival en los cuartos de final. La prensa belga anticipó un desafío mayor ante un equipo que ganó con claridad a Austria y Portugal, aunque también recordó que el conjunto español comenzó el torneo con un sorpresivo empate ante Cabo Verde.