Brasil buscará su cupo entre los ocho mejores en duro desafío ante Noruega

Brasil buscará clasificarse entre los ocho mejores del Mundial 2026 cuando se enfrente a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo a las 16:00 horas, en los octavos de final de la cita planetaria que se celebra en Norteamérica.

La "Verdeamarelha" viene de vencer en la agonía 2-1 a Japón en uno de los primeros duelos de 16avos de la cita mundialista, además salió en primer lugar de su grupo que compartió con Marruecos, Escocia y Haití.

En el duelo ante los asiáticos, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti sufrió la sensible baja de Lucas Paquetá por lo que la posible formación será con: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães, Endrick; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Por su parte, los nórdicos también lograron batir en los minutos finales a Costa de Marfil, con un tanto de su estrella Erling Haaland, que será la principal arma para generarle daño a los sudamericanos. En su grupo salió en segundo lugar junto a Francia, Senegal e Irak.

La principal formación de los europeos será con: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge; Martin Odegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Este duelo será arbitrado por Imaill Elfath de Estados Unidos, asistido por Corey Parker y Kyle Atkins; el cuarto juez será Said Martínez y Walter López como asistente del cuarto árbitro

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