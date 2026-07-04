Brasil buscará su cupo entre los ocho mejores en duro desafío ante Noruega
La "Verdeamarelha" quiere mantener vivo el sueño del sexto título en la cita planetaria.
La "Verdeamarelha" quiere mantener vivo el sueño del sexto título en la cita planetaria.
Brasil buscará clasificarse entre los ocho mejores del Mundial 2026 cuando se enfrente a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey este domingo a las 16:00 horas, en los octavos de final de la cita planetaria que se celebra en Norteamérica.
La "Verdeamarelha" viene de vencer en la agonía 2-1 a Japón en uno de los primeros duelos de 16avos de la cita mundialista, además salió en primer lugar de su grupo que compartió con Marruecos, Escocia y Haití.
En el duelo ante los asiáticos, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti sufrió la sensible baja de Lucas Paquetá por lo que la posible formación será con: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Fabinho, Bruno Guimarães, Endrick; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.
Por su parte, los nórdicos también lograron batir en los minutos finales a Costa de Marfil, con un tanto de su estrella Erling Haaland, que será la principal arma para generarle daño a los sudamericanos. En su grupo salió en segundo lugar junto a Francia, Senegal e Irak.
La principal formación de los europeos será con: Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge; Martin Odegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.
Este duelo será arbitrado por Imaill Elfath de Estados Unidos, asistido por Corey Parker y Kyle Atkins; el cuarto juez será Said Martínez y Walter López como asistente del cuarto árbitro
Podrás escuchar todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.