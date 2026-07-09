Christian Pulisic sufrió una microfractura tras choque en duelo ante Bélgica

Christian Pulisic, atacante de Estados Unidos y jugador de AC Milan, sufrió una lesión en la pierna durante el partido ante Bélgica, por los octavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo a lo informado por ESPN, el futbolista terminó con una contusión ósea y una microfractura en tibia y peroné luego de chocar con Youri Tielemans cuando intentaba rematar al arco.

Pulisic debió abandonar el partido a los 59 minutos y fue reemplazado por Sebastian Berhalter, en un encuentro que terminó con derrota por 4-1 para el elenco norteamericano.

El jugador venía arrastrando molestias en la pantorrilla durante el torneo, situación que limitó su participación en algunos compromisos previos de la selección estadounidense.

Pese al diagnóstico, Pulisic espera retomar los entrenamientos con AC Milan durante agosto, enfocado en su recuperación y en la próxima temporada con el cuadro italiano.