Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago6.1°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Egipto en octavos del Mundial 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "Albiceleste" buscará seguir en carrera ante el elenco africano en una llave que entrega pasajes a cuartos de final.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Egipto en octavos del Mundial 2026?
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que se jugará en Atlanta y que definirá a un nuevo clasificado a la ronda de los ocho mejores.

El partido está programado para las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT) y la transmisión por televisión será exclusiva de Dsports. En streaming, el duelo estará disponible en DGO y su señal en Paramount+.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar por 3-2 a Cabo Verde en un emocionante cruce de dieciseisavos, mientras que Egipto avanzó tras vencer a Australia en definición a penales, luego de igualar 1-1.

El ganador de este encuentro se medirá en cuartos de final con el vencedor de la llave entre Suiza y Colombia, que también se disputará durante la jornada de martes.

Todos los detalles de este atractivo cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada