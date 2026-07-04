¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Egipto en octavos del Mundial 2026?

Argentina y Egipto se enfrentarán este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que se jugará en Atlanta y que definirá a un nuevo clasificado a la ronda de los ocho mejores.

El partido está programado para las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT) y la transmisión por televisión será exclusiva de Dsports. En streaming, el duelo estará disponible en DGO y su señal en Paramount+.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de superar por 3-2 a Cabo Verde en un emocionante cruce de dieciseisavos, mientras que Egipto avanzó tras vencer a Australia en definición a penales, luego de igualar 1-1.

El ganador de este encuentro se medirá en cuartos de final con el vencedor de la llave entre Suiza y Colombia, que también se disputará durante la jornada de martes.

Todos los detalles de este atractivo cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.