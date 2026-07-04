¿Cuándo y dónde ver el duelo de Brasil y Noruega en octavos del Mundial?

Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 continuarán este domingo 5 de julio con el gran duelo entre Brasil y Noruega, que promete ser un partidazo en el MetLife Stadium.

La contienda arrancará a las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT) con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath. La transmisión televisiva será exclusiva de DSports, junto a sus señales dentro de las aplicaciones Paramount+, DAZN y Amazon Prime.

La "Canarinha", con Vinicius Jr al frente, buscará continuar su ruta frente a un elenco "vikingo" que ha dado de qué hablar en la Copa, tanto por su hinchada como por el goleador Erling Haaland.

También podrás seguir el duelo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.