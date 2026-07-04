¿Cuándo y dónde ver el duelo de Suiza y Colombia en octavos del Mundial 2026?

Suiza y Colombia animarán este martes 7 de julio uno de los últimos cruces de los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

El encuentro está programado para las 16:00 horas de Chile (20:00 GMT) y será transmitido en TV por Chilevisión y DirecTV Sports. En streaming, el duelo estará disponible en DGO y su señal en Paramount+

El conjunto suizo llega a esta fase tras vencer por 2-0 a Argelia, mientras que Colombia se instaló en octavos luego de superar por 1-0 a Ghana con anotación de Jhon Arias.

La selección cafetera intentará dar otro golpe en la cita planetaria ante un rival que mostró solidez en su camino, en una llave cuyo ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.

Todos los detalles de este atractivo cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.