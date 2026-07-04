¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Canadá y Marruecos por octavos del Mundial 2026?
El NRG Stadium de Houston albergará este encuentro que abrirá la ronda de los dieciséis mejores.
El NRG Stadium de Houston albergará este encuentro que abrirá la ronda de los dieciséis mejores.
El Mundial de Norteamérica 2026 entra en su fase más emocionante cuando este sábado 4 de julio, las selecciones de Canadá y Marruecos abran los fuegos de los octavos de final en el NRG Stadium de Houston.
El encuentro está pactado para las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de DSports, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de DGO y la plataforma Paramount+.
Los canadienses llegan a esta instancia con confianza tras dejar en el camino a Sudáfrica, ratificando su buen momento como uno de los anfitriones. Pero al frente está un combinado africano que eliminó Países Bajos en una dramática definición a penales.
Todos los detalles de este histórico cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.