¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Canadá y Marruecos por octavos del Mundial 2026?

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en su fase más emocionante cuando este sábado 4 de julio, las selecciones de Canadá y Marruecos abran los fuegos de los octavos de final en el NRG Stadium de Houston.

El encuentro está pactado para las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de DSports, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de DGO y la plataforma Paramount+.

Los canadienses llegan a esta instancia con confianza tras dejar en el camino a Sudáfrica, ratificando su buen momento como uno de los anfitriones. Pero al frente está un combinado africano que eliminó Países Bajos en una dramática definición a penales.

Todos los detalles de este histórico cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.