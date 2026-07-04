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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Canadá y Marruecos por octavos del Mundial 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El NRG Stadium de Houston albergará este encuentro que abrirá la ronda de los dieciséis mejores.

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El Mundial de Norteamérica 2026 entra en su fase más emocionante cuando este sábado 4 de julio, las selecciones de Canadá y Marruecos abran los fuegos de los octavos de final en el NRG Stadium de Houston.

El encuentro está pactado para las 13:00 horas de Chile (17:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de DSports, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de DGO y la plataforma Paramount+.

Los canadienses llegan a esta instancia con confianza tras dejar en el camino a Sudáfrica, ratificando su buen momento como uno de los anfitriones. Pero al frente está un combinado africano que eliminó Países Bajos en una dramática definición a penales.

Todos los detalles de este histórico cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

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