¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Estados Unidos y Bélgica por octavos del Mundial 2026?

Estados Unidos y Bélgica se verán las caras por octavos de final del Mundial 2026 este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle, donde los locales buscarán hacerse fuertes.

El partido está programado para las 20:00 horas de Chile (00:00 GMT) y la transmisión contará con la señal de DSports en el cable. En streaming, el duelo estará disponible en DGO y Paramount+.

Los anfitriones vienen de vencer sin problemas 2-0 a Bosnia y Herzegovina, donde sufrieorn la dolorosa expulsión de su goleador Folarin Balogun. Por su parte Bélgica remontó en alargue frente a Senegal por un marcador de 3-2.

Todos los detalles de este histórico cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.