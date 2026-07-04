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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Paraguay y Francia por octavos del Mundial 2026?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Lincoln Financial Field de Filadelfia tendrá a ambos contendientes cara a cara.

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La emoción del Mundial continúa este sábado 4 de julio en Filadelfia, donde Paraguay y Francia se verán las caras en el Lincoln Financial Field por un cupo en los cuartos de final.

El partido está programado para las 17:00 horas de Chile (21:00 GMT) y la transmisión contará con la señal abierta de Chilevisión, además de DSports en el cable. En streaming, el duelo estará disponible en DGO y Paramount+.

El equipo guaraní llega encendido y con el cartel de "matagigantes", luego de eliminar a Alemania mediante los penales. Ahora, la escuadra sudamericana intentará frenar al vigente subcampeón del mundo, que no tuvo piedad en la fase previa al golear 3-0 a Suecia.

Todos los detalles de este histórico cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

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