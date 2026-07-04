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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Portugal y España por octavos del Mundial 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este duelo se jugará en el AT&T Stadium de Dallas.

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Este lunes 6 de julio, continúa la acción de este Mundial 2026 que se celebra en Norteamérica, donde Portugal y España se medirán en el AT&T Stadium de Dallas, por el pase a cuartos de final.

El partido está programado para las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT) y la transmisión contará con la señal abierta de Chilevisión, además de DSports en el cable. En streaming, el duelo estará disponible en DGO y Paramount+.

Los "lusos" llegan de vivir uno de los partidos mas emocionantes en 16avos de final ante Croacia, la cual vencieron 2-1 en la agonía, mientras que la "Furia Roja" viene de batir 3-0 a Austria y avanza a esta instancia sin problemas.

Todos los detalles de este histórico cruce los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.

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