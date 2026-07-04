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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

¿Cuándo y dónde ver el México vs. Inglaterra por octavos del Mundial?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La ilusión de los anfitriones choca con el cartel del conjunto británico.

¿Cuándo y dónde ver el México vs. Inglaterra por octavos del Mundial?
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Los octavos de final del Mundial 2026 tendrán otro gran duelo en el mítico Estadio Azteca, con el cruce del local México ante Inglaterra este domingo 5 de julio.

El fútbol comenzará a las 20:00 horas de Chile (02:00 GMT) con arbitraje del australiano Alireza Faghani. La acción se transmitirá por DSports (y sus señales en Paramount+, Amazon Prime y DAZN), Chilevisión y Disney+ Premium.

Además de la efervescencia de los dueños de casa y la siempre latente ilusión inglesa por su segunda estrella, el duelo también está marcado por una previa llena de incertidumbre y diálogos por el horario de inicio.

Se evaluó la posibilidad de adelantar el partido seis horas a causa de los pronósticos de tormenta en la Ciudad de México. Luego de varias versiones y posturas cruzadas, finalmente la programación se mantuvo sin modificaciones.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la señal de Cooperativa Deportes.

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