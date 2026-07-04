¿Cuándo y dónde ver el México vs. Inglaterra por octavos del Mundial?

Los octavos de final del Mundial 2026 tendrán otro gran duelo en el mítico Estadio Azteca, con el cruce del local México ante Inglaterra este domingo 5 de julio.

El fútbol comenzará a las 20:00 horas de Chile (02:00 GMT) con arbitraje del australiano Alireza Faghani. La acción se transmitirá por DSports (y sus señales en Paramount+, Amazon Prime y DAZN), Chilevisión y Disney+ Premium.

Además de la efervescencia de los dueños de casa y la siempre latente ilusión inglesa por su segunda estrella, el duelo también está marcado por una previa llena de incertidumbre y diálogos por el horario de inicio.

Se evaluó la posibilidad de adelantar el partido seis horas a causa de los pronósticos de tormenta en la Ciudad de México. Luego de varias versiones y posturas cruzadas, finalmente la programación se mantuvo sin modificaciones.

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