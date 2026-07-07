DT de Bélgica reveló charla con Balogun: Él no tiene la culpa y se lo dije

El entrenador de la selección belga, el francés Rudi Garcia, reveló que la estrella estadounidense Folarin Balogun se acercó a hablar con él tras el partido para disculparse por la polémica generada tras haber recibido un "perdonazo" por la FIFA, un gesto que el técnico agradeció antes de aclararle que él no era el culpable de la situación.

"Él no tiene la culpa de todo esto, no hay que culparlo a él y se lo he dicho. La verdad es que agradezco mucho la intención que viniera a verme. Agradezco mucho cómo se comportó", explicó.

El entrenador elogió a Balogun, reconociendo su trayectoria en Francia y reafirmó que no tiene ninguna duda de su nivel ni de la capacidad de sus delanteros para rendir al máximo.

En este sentido, negó que la polémica por la tarjeta roja que se le suspendió a la estrella estadounidense interfiriera en el juego de Bélgica. "No ha cambiado nunca la manera de jugar", afirmó.

"Lo dije antes del partido: independientemente del 11 inicial de Estados Unidos, lo que nos importaba a nosotros era nuestro planteamiento como equipo", agregó.

García quiso felicitar a la selección estadounidense que, pese a la derrota, mostró "una cara maravillosa del juego que juega".