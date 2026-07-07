Egipto acusó que el Mundial está arreglado: "El árbitro fue injusto"

El delantero egipcio Mostafa Ziko lanzó una durísima acusación tras la eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, luego que su selección dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó cayendo por 3-2 ante los actuales campeones.

El atacante, que anotó el segundo tanto de su equipo y también sufrió la anulación de otro gol mediante el VAR, apuntó directamente contra el arbitraje del francés François Letexier: "Felicitaciones a Argentina por el Mundial; el torneo estaba arreglado, no necesitaban nada más", declaró.

Zico profundizó su reclamo tras el partido y repitió con fuerza su molestia por el cometido referil: "El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto", señaló el delantero egipcio, quien además sostuvo que su equipo hizo méritos para avanzar.

"Jugamos de forma fantástica contra el actual campeón del mundo. Pero el árbitro, François Letexier, se mostró claramente parcial desde el primer momento del partido. Intentó frenarnos constantemente y quiso silenciarnos en el campo", agregó.

El futbolista insistió en que Egipto fue perjudicado en el cierre del compromiso, especialmente luego de que Letexier no invalidó el 3-2 argentino en los descuentos. "La verdadera victoria es nuestra. Que Dios nos ayude. Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria", lanzó.

"El árbitro no fue imparcial; es una injusticia. Desde el inicio anuló el esfuerzo de todo un país. Es inaceptable quedar eliminados así tras ganar 2-0. El Mundial está amañado. Alá nos basta", concluyó Zico.