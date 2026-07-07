Gobierno instaura plan piloto para ayudar a personas en situación de calle y recuperar espacios públicos

El Gobierno realizó esta jornada una mesa interministerial con el fin de recuperar los espacios públicos y abordar la situación de las personas que viven en la calle, a través de modelos de atención integral y protocolos para gestión de rucos.

La iniciativa se materializará de forma gradual y comenzará como un plan piloto en las comunas de Renca e Independencia, que buscará coordinar a los organismos estatales en asentamientos en espacios públicos bajo la perspectiva de una intervención social; y reorganizar la respuesta del Estado en salud, vivienda, empleo, cuidados y apoyo.

Esto responde al informe estadístico del Ministerio de Desarrollo Social, en Chile hay casi 20.400 personas en situación de calle, de los cuales cerca del 83% son hombres.

El documento también arroja las preocupantes adicciones que tienen con las drogas, particularmente con el alcohol (54,4%), la marihuana (31,5%) y la pasta base (31%).

Además, el 37% de los individuos sin techo padece alguna enfermedad crónica.

En este escenario, la ministra María Jesús Wulf observó que "lo que ha faltado aquí (hasta ahora) y lo que se ha conversado en esta reunión, es que los actores que intervienen (en la problemática) -donde hay más de 30 programas distintos- se sienten en la misma mesa y tengan una visión integral".

"Ese es el esfuerzo que estamos realizando como Gobierno para que no se trate solamente de movilizar un grupo (vulnerable) de una comuna a otra -como ocurre ahora y que puede solucionar a corto plazo el problema de una comunidad específica-, lo que no da una solución integral a algo que afecta cotidianamente a las personas", sostuvo.

Orrego: Con dispositivos sociales, hasta el 80% de las personas sale de la calle

Para el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, si bien el espacio público debe estar libre de incivilidades, subrayó que es importante tener disponibles los servicios de atención social para que las personas vulnerables puedan salir de su situación.

"Si bien el espacio público es de los ciudadanos y hay que mantenerlo libre de cualquier tipo de actividad (ilícita) o incivilidad, en nuestra experiencia -a través de un (programa) piloto que hicimos en el río Mapocho- (decimos) que cuando están disponibles los dispositivos de servicios sociales, integración y capacitación social, hasta un 80% de las personas en situación de calle pueden salir (de su condición)", aseguró.

"Hemos ofrecido al Gobierno nuestra ayuda y experiencia, y ojalá nuestra colaboracióin para tener una política regional en materia de rucos y (personas) en situación de calle", instó el gobernador.

Cristo Vive: La mayoría sufre un problema racional o un trauma

La Fundación Cristo Vive es una de tantas en Chile que combate la problemática de vivir en la calle. En 2025 atendió a 951 personas, de las cuales 79 dejaron su situación de forma definitiva.

La hermana Teresa Winter, perteneciente a la fundación, indicó que "la mayoría de estas personas están complicadas con un problema racional o un trauma, como un accidente o la muerte de un familiar cercano".

Para auxiliar a los vulnerados, "hay acciones que son para todos iguales, como sacar el carnet de identidad, inscribirse en el Cesfam correspondiente, hacer chequeos en general en salud física y psíquica", expresó.