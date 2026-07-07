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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Egipto vulneró la defensa de Argentina con feroz cabezazo de Yasser Ibrahim

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 14 minutos del primer tiempo.

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Egipto golpeó primero ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, luego que Yasser Ibrahim marcó el 1-0 a los 14 minutos del primer tiempo y encendió la sorpresa en un duelo clave por el paso a la siguiente ronda del torneo.

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