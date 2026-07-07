Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final
Egipto vulneró la defensa de Argentina con feroz cabezazo de Yasser Ibrahim
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 14 minutos del primer tiempo.
Yasser Ibrahim abrió la cuenta a los 14 minutos del primer tiempo.
Egipto golpeó primero ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, luego que Yasser Ibrahim marcó el 1-0 a los 14 minutos del primer tiempo y encendió la sorpresa en un duelo clave por el paso a la siguiente ronda del torneo.