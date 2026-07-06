España tumbó al Portugal de Cristiano y sacó pasajes para cuartos del Mundial

España venció por 1-0 a Portugal en el AT&T Stadium y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, tomándose la revancha de la final de la Nations League y, tras eliminar al conjunto de Cristiano Ronaldo, esperará rival entre Estados Unidos y Bélgica.

El duelo comenzó con ritmo alto, primero fueron los de Luis de la Fuenta quienes contaron con Mikel Oyarzabal desperdiciando una opción (7') y forzaron a Diogo Costa con una doble atajada ante los remates de Lamine Yamal y Álex Baena (16').

La escuadra lusa no se quedó atrás y avisó con un remate posterior de Cristiano Ronaldo ante Unai Simón (37'), además de un zurdazo de Nuno Mendes se estrelló en el travesaño tras el desvío de Pedro Porro (40').

En el complemento España tomó el control territorial y, sumado a la salida de Nuno Mendes por lesión, Costa volvió a lucirse ante un disparo de Yamal (71') y Ruben Días evitó el gol con un cruce sobre Dani Olmo (77').

El ingreso de Mikel Merino (85') cuando el partido se encaminaba al alargue terminó resolviendo todo. Ferran Torres le filtró un pase y este definió a la salida de un exigido meta luso (90+2'), repitiendo la fórmula que los hizo eliminar a Alemania en la Euro 2024.

Ahora, España esperará rival entre Estados Unidos y Bélgica. El partido entre ambos se disputará este próximo viernes 10 de julio a las 15:00 horas (19:00) GMT en el SoFi Stadium de Inglewood.