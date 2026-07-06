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Tópicos: País | Medioambiente

Justicia ambiental dio luz verde a planta fotovoltaica en Quilicura

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rechazó una reclamación presentada por la Municipalidad y dos vecinos contra el proyecto "Hugo Lorenzo".

Esta iniciativa contempla la instalación de 44 mil paneles solares en una superficie de 56 hectáreas.

Justicia ambiental dio luz verde a planta fotovoltaica en Quilicura
 pixabay

Los opositores cuestionaban la ubicación de la planta en un área de preservación ecológica.

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El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la aprobación ambiental del proyecto "Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo", que se emplazará en la comuna de Quilicura, al rechazar una reclamación presentada por la Municipalidad y dos vecinos.

La acción buscaba revertir la autorización ambiental otorgada en enero de 2023 por la Comisión de Evaluación Ambiental Metropolitana, que previamente había rechazado una solicitud de invalidación.

La Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo considera una potencia instalada de 33,6 MW y se emplazará en una superficie de cerca de 56 hectáreas. El proyecto contempla la instalación de 44.736 paneles solares y una vida útil estimada de 30 años.

En su fallo, el tribunal concluyó que la evaluación ambiental fue realizada correctamente y descartó irregularidades en el análisis de eventuales impactos sobre flora, fauna, suelo, arqueología, paisaje y comunidades.

Uno de los principales cuestionamientos apuntaba a la ubicación de la planta en un Área de Preservación Ecológica. Sin embargo, la sentencia sostuvo que, según la normativa vigente, este tipo de infraestructura energética está permitida en el sector donde se instalará el proyecto.

Además, destacó que "el rediseño del proyecto evitó el emplazamiento sobre el Bosque Nativo de Preservación, se estableció una zona buffer de no intervención y se comprometieron medidas de compensación con ganancia neta de biodiversidad".

 

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