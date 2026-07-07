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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Exseleccionado egipcio: "Jugamos contra Messi, Argentina, el árbitro y la FIFA"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mohamed Aboutrika criticó con dureza el arbitraje tras la remontada de la "albiceleste" en el Mundial.

Exseleccionado egipcio:
 EFE
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El exseleccionado egipcio Mohamed Aboutrika lanzó una fuerte acusación tras la dramática eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, luego de la remontada 3-2 del vigente campeón.

La información fue publicada por FilGoal, medio que difundió una gráfica con las declaraciones del exfutbolista, quien apuntó directamente contra el arbitraje y sostuvo que Egipto fue perjudicado en momentos clave del partido.

"El árbitro del partido no fue justo con nosotros y fuimos perjudicados. El tercer gol de Argentina debió ser anulado por un penal a favor de Mohamed Salah, de la misma manera en que fue anulado nuestro gol tras una falta contra Lisandro Martínez", señaló Mohamed Aboutrika.

El histórico exjugador egipcio fue más allá y aseguró que el juez se vio condicionado por el contexto del compromiso: "El árbitro estuvo influenciado por la presión de Argentina y esa sensación se notó entre los jugadores. Así, jugamos contra Messi, Argentina, el árbitro y la FIFA", remató.

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