Exseleccionado egipcio: "Jugamos contra Messi, Argentina, el árbitro y la FIFA"
Mohamed Aboutrika criticó con dureza el arbitraje tras la remontada de la "albiceleste" en el Mundial.
Mohamed Aboutrika criticó con dureza el arbitraje tras la remontada de la "albiceleste" en el Mundial.
El exseleccionado egipcio Mohamed Aboutrika lanzó una fuerte acusación tras la dramática eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, luego de la remontada 3-2 del vigente campeón.
La información fue publicada por FilGoal, medio que difundió una gráfica con las declaraciones del exfutbolista, quien apuntó directamente contra el arbitraje y sostuvo que Egipto fue perjudicado en momentos clave del partido.
"El árbitro del partido no fue justo con nosotros y fuimos perjudicados. El tercer gol de Argentina debió ser anulado por un penal a favor de Mohamed Salah, de la misma manera en que fue anulado nuestro gol tras una falta contra Lisandro Martínez", señaló Mohamed Aboutrika.
El histórico exjugador egipcio fue más allá y aseguró que el juez se vio condicionado por el contexto del compromiso: "El árbitro estuvo influenciado por la presión de Argentina y esa sensación se notó entre los jugadores. Así, jugamos contra Messi, Argentina, el árbitro y la FIFA", remató.