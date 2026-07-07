Fiscalía de París abrió un a causa contra senadora paraguaya por insultos a Mbappé

La Fiscalía de París abrió una investigación por insultos públicos e incitación al odio o la violencia a raíz de las declaraciones racistas vertidas en redes sociales por una senadora de Paraguay contra el capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, tras el partido de octavos de final del Mundial entre ambas selecciones.

Fuentes de la Fiscalía indicaron en declaraciones concedidas a la Agencia Europa Press que la investigación fue abierta a raíz de una demanda presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por las declaraciones de la senadora Celeste Amarilla tras el citado partido, que se saldó con victoria francesa con un gol de Mbappé de penal.

Estas fuentes resaltaron que la pesquisa fue abierta "de inmediato" por "insultos públicos, agravados por el hecho de que se profirieron por razón de origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta" y por "incitación pública al odio o a la violencia, agravada por el hecho de que se profiera por razón del origen, etnia, nacionalidad, raza o religión, real o supuesta".

En este sentido, han explicado que estos delitos conllevarían una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 45.000 euros, antes de especificar que "la oficina central para la lucha contra el odio online ha establecido un sistema de vigilancia para detectar comentarios racistas que puedan publicarse en línea durante la Copa del Mundo, con el fin de poder iniciar investigaciones lo antes posible si fuera necesario".

La apertura de la investigación fue confirmada horas después de que el Gobierno de Paraguay condenara públicamente las palabras de Amarilla, que provocaron la respuesta del jugador y el respaldo al mismo por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Amarilla afirmó en un mensaje en redes sociales tras la derrota de Paraguay en el citado partido contra Francia que el jugador "es un bruto que ni siquiera aprendió a escribir" y que "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos". "Lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", dijo.

En respuesta, Mbappé manifestó que la senadora es "una mujer despreciable" e "indigna de su cargo". "No representas a Paraguay. Por tu ignorancia y tu racismo descarado, el mundo ya ha olvidado la trayectoria histórica y el compromiso de tus jugadores durante este Mundial para dar paso a una mujer incompetente que transmite la peor imagen posible de su país", manifestó.