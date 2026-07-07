¿Fue penal para Egipto? La jugada que desató la ira de Mohamed Salah ante Argentina

En la remontada de Argentina para vencer a Egipto por 3-2, vino una intentona del elenco africano para recuperar la ventaja pero el ataque liderado por Mohamed Salah fue cortado por un defensor rival en una polémica jugada en el 90+7'.

En redes, el episodio fue comparado con la falta que el árbitro sancionó en la previa del gol anulado a los "Faraones".