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¿Fue penal para Egipto? La jugada que desató la ira de Mohamed Salah ante Argentina
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El elenco africano reclamó un penal en la última jugada del partido.
El elenco africano reclamó un penal en la última jugada del partido.
En la remontada de Argentina para vencer a Egipto por 3-2, vino una intentona del elenco africano para recuperar la ventaja pero el ataque liderado por Mohamed Salah fue cortado por un defensor rival en una polémica jugada en el 90+7'.
En redes, el episodio fue comparado con la falta que el árbitro sancionó en la previa del gol anulado a los "Faraones".