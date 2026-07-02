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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Golpe para Brasil: Lucas Paquetá quedó prácticamente descartado para el resto del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El volante sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y no estará ante Noruega.

Golpe para Brasil: Lucas Paquetá quedó prácticamente descartado para el resto del Mundial
 EFE
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El volante brasileño Lucas Paquetá quedó prácticamente descartado para el resto del Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo durante el partido de dieciseisavos de final ante Japón.

Según informó una fuente de la selección brasileña a EFE, el mediocampista de Flamengo ya inició un tratamiento intensivo para acelerar su recuperación, aunque no tiene opciones de estar en los octavos de final frente a Noruega y tampoco en unos eventuales cuartos de final ante Inglaterra o México.

"Sin posibilidades", señaló la citada fuente sobre la presencia del jugador en las próximas dos rondas eliminatorias.

Paquetá, de 28 años, se ganó un lugar como titular en el equipo de Carlo Ancelotti, donde compartía la zona media con Bruno Guimarães y Casemiro, además de cumplir un rol clave como nexo con el ataque.

Brasil enfrentará a Noruega este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en busca de un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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