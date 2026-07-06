Gustavo Alfaro: Estos muchachos me enseñaron que los imposibles no existen

La selección de Paraguay retornó a su país luego de su participación en el Mundial 2026, donde alcanzó los octavos de final tras ser eliminada por Francia. El plantel fue recibido por una multitud en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción, en una bienvenida que contó con la presencia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y donde el discurso del entrenador argentino Gustavo Alfaro se transformó en el centro de la jornada.

Durante el acto oficial de recepción, Alfaro tomó la palabra para agradecer el respaldo de la hinchada y destacar la entrega del plantel. "Muchas gracias por acompañarnos desde el primer momento. Desde que llegamos a este hermoso país, vimos una energía diferente. Desde que jugamos el primer partido, ese contagio que vino desde dentro de esta tierra, esta patria, lo empezamos a sentir", señaló el estratega.

El DT hizo hincapié en el proceso de reconstrucción de la identidad futbolística del equipo: "No tienen idea el esfuerzo que han hecho estos chicos para hacer realidad esto, lo conseguimos entre todos. Le quiero agradecer profundamente a los jugadores, ellos son los artífices. Volvieron a recuperar las cosas que siempre han definido a este país".

En su intervención, Alfaro hizo un llamado a los aficionados y a la dirigencia a mantener el proceso que se inició bajo su conducción técnica.

"Defiendan esto, esta llama que estos chicos volvieron a encender, porque es la llama que históricamente Paraguay tuvo encendida para demostrarle al mundo que está de pie, para demostrarle al mundo que los miramos a todos a los ojos de frente, que les miramos la camiseta, que no les miramos su nombre", expresó de manera categórica.

Dirigiéndose al presidente Santiago Peña, el técnico argentino profundizó en el impacto emocional que le generó dirigir al combinado guaraní: "Presidente, la verdad, no sabe la sana envidia que tengo por este país, por el corazón que tiene, por lo que late este país. Cuando este país se pone detrás de un objetivo, se pone detrás de una idea. Si algo me enseñaron estos muchachos es que los imposibles no existen".

Respecto a los próximos pasos y su continuidad en la dirección técnica de la "Albirroja", Gustavo Alfaro prefirió mantener la cautela, apuntando a que los próximos objetivos requerirán una preparación aún más exigente.

"Hay un montón de desafíos por delante, hay un montón de cosas que hay que tratar de lograr, de conquistar y de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión, que eso después se va a transformar en expectativa, porque la expectativa va a requerir un montón de cosas superiores y mayores, pero eso habrá tiempo para analizarlo más adelante", concluyó el entrenador.