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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Gobierno resalta baja de homicidios, secuestros y robos violentos en el primer semestre

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

Según el balance entregado por el ministro Martín Arrau, hubo 442 victimas fatales, frente a las 508 contabilizadas en el mismo periodo de 2025.

Por otro lado, si bien la PDI da cuenta de que los raptos cayeron en 42%, Carabineros afirma que la baja fue más bien leve, de 6%.

Gobierno resalta baja de homicidios, secuestros y robos violentos en el primer semestre
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El titular de Seguridad Pública también destacó que el ingreso irregular de migrantes cayó 86% en este periodo.

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El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, dio cuenta este lunes de una baja en los homicidios, robos violentos y secuestros en el primer semestre de 2026, al comparar estas cifras con las registradas en el mismo periodo de 2025.

El balance del Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, que abarca hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 28 de junio de este año, precisa que hubo 442 victimas de homicidios consumados frente a las 508 del año anterior.

Lo anterior se traduce en 66 fallecidos menos, y representa una baja nacional del 13%.

También se observó una notoria diferencia entre las cifras de secuestros arrojadas por la PDI y Carabineros: de acuerdo con la policía civil, se han confirmado 43 raptos frente a los 75 del año pasado, lo que implica una caída del 42%.

No obstante, la policía uniformada registra 163 casos comprobados al 30 de junio, lo que de todos modos constituye una baja del 6% al comparar con el 2025.

Al respecto, el ministro Arrau anticipó: "Estamos trabajando para tener un informe consolidado quizás a nivel anual, porque la frecuencia de este delito es más baja y por tanto, se requiere mayor análisis para ir segmentando, dependiendo el tipo de secuestro, extorsivo o no".

Por otro lado, los robos violentos se redujeron en 11% a nivel nacional, lo que equivale a 5.697 casos menos que al terminar el primer semestre de 2025.

Avances en crimen organizado y migración irregular

En cuanto al combate del crimen organizado, se informó que 512 personas vinculadas al Tren de Aragua están recluidas en cárceles del país, y 43 de estos reos son presuntos líderes de la célula transnacional.

A su vez, la PDI también resaltó una caída del 86% en el ingreso irregular de migrantes, pues solo 1.062 personas entraron a Chile por los pasos de Chacalluta, Colchane y Ollagüe en los últimos meses.

Por último, se han concretado 1.039 expulsiones en este período, con 743 de ellas efectuadas en lo que va del Gobierno de Kast.

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