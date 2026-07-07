Hossam Hassan se indignó tras caída de Egipto: No voy a ver un solo partido más de este torneo

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, criticó con dureza el arbitraje del francés François Letexier tras la eliminación de su equipo ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, luego de una remontada 3-2 del vigente campeón en los últimos 14 minutos.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", señaló Hassan en conferencia de prensa, antes de apuntar a una supuesta presión argentina sobre el juez del compromiso.

"Parecía que hubo presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio, molesto por el gol anulado a su selección y por una acción reclamada antes del 3-2 definitivo.

Hassan lamentó que, a su juicio, no existiera revisión del VAR en la jugada previa al tanto de Enzo Fernández: "Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: Injusta", expresó.

El entrenador también sostuvo que Egipto mereció avanzar después de llegar a estar 2-0 arriba con los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. "Nos merecíamos esta victoria, creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no vimos ni respeto ni Juego Limpio", afirmó.

Hassan cerró con una fuerte promesa personal como protesta por la eliminación: "No voy a ver ni un solo partido más de este torneo", sentenció el seleccionador egipcio.