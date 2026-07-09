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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Infantino envió sentido mensaje de agradecimiento a Estados Unidos tras su eliminación del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de FIFA destacó la campaña del elenco norteamericano y el rol del país como coanfitrión del torneo.

Infantino envió sentido mensaje de agradecimiento a Estados Unidos tras su eliminación del Mundial
 EFE
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Gianni Infantino, presidente de FIFA, publicó un mensaje de agradecimiento para Estados Unidos luego de la eliminación del elenco norteamericano en el Mundial 2026.

A través de Instagram, el dirigente compartió una imagen con jugadores de la selección estadounidense y la frase "Thank you -Gracias-", junto a una sentida dedicatoria para el equipo local.

"Jugar una Copa Mundial de la FIFA en casa es algo para atesorar por siempre. Llegar a los octavos de final y crear tantos recuerdos inolvidables junto a sus hinchas hizo que esta campaña fuera para recordar", escribió Infantino.

El timonel del organismo también resaltó el papel de Estados Unidos como uno de los anfitriones del certamen: "Estados Unidos fue un maravilloso coanfitrión de esta histórica Copa Mundial de la FIFA, recibiendo a millones de hinchas del fútbol y ayudando a hacer este torneo tan especial".

La selección estadounidense se despidió del torneo en octavos de final, instancia en la que cayó ante Bélgica, mientras el Mundial continúa su desarrollo rumbo a las rondas decisivas.

Ese partido estuvo envuelto en polémica por el llamado del Presidente de EE.UU., Donald Trump, a Infantino para revisar una tarjeta roja al delantero Folarin Balogun, la que quedó suspendida.

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