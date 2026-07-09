Infantino envió sentido mensaje de agradecimiento a Estados Unidos tras su eliminación del Mundial

Gianni Infantino, presidente de FIFA, publicó un mensaje de agradecimiento para Estados Unidos luego de la eliminación del elenco norteamericano en el Mundial 2026.

A través de Instagram, el dirigente compartió una imagen con jugadores de la selección estadounidense y la frase "Thank you -Gracias-", junto a una sentida dedicatoria para el equipo local.

"Jugar una Copa Mundial de la FIFA en casa es algo para atesorar por siempre. Llegar a los octavos de final y crear tantos recuerdos inolvidables junto a sus hinchas hizo que esta campaña fuera para recordar", escribió Infantino.

El timonel del organismo también resaltó el papel de Estados Unidos como uno de los anfitriones del certamen: "Estados Unidos fue un maravilloso coanfitrión de esta histórica Copa Mundial de la FIFA, recibiendo a millones de hinchas del fútbol y ayudando a hacer este torneo tan especial".

La selección estadounidense se despidió del torneo en octavos de final, instancia en la que cayó ante Bélgica, mientras el Mundial continúa su desarrollo rumbo a las rondas decisivas.

Ese partido estuvo envuelto en polémica por el llamado del Presidente de EE.UU., Donald Trump, a Infantino para revisar una tarjeta roja al delantero Folarin Balogun, la que quedó suspendida.