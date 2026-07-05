Javier Aguirre y la eliminación de México en el Mundial: "Hicimos lo que pudimos"
"No les puedo reprochar nada", aseguró el estratega tras la derrota ante Inglaterra.
"No les puedo reprochar nada", aseguró el estratega tras la derrota ante Inglaterra.
Posterior a la ajustada derrota por 2-3 de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el seleccionador Javier Aguirre repasó el desempeño de sus dirigidos en el Estadio Azteca y reconoció la superioridad del cuadro europeo en los momentos clave.
"Ellos son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos. No les puedo reprochar nada a mis jugadores", sostuvo.
Aguirre fue enfático en señalar que en estas instancias los detalles son determinantes: "La Copa del Mundo es como las grandes ligas. No te puedes equivocar porque te condena".
Con esta eliminación, México finalizó su etapa mundialista y acompañó a Canadá como el segundo coanfitrión que se despidió en esta instancia del certamen.