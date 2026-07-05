Javier Aguirre y la eliminación de México en el Mundial: "Hicimos lo que pudimos"

Posterior a la ajustada derrota por 2-3 de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el seleccionador Javier Aguirre repasó el desempeño de sus dirigidos en el Estadio Azteca y reconoció la superioridad del cuadro europeo en los momentos clave.

"Ellos son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos. No les puedo reprochar nada a mis jugadores", sostuvo.

Aguirre fue enfático en señalar que en estas instancias los detalles son determinantes: "La Copa del Mundo es como las grandes ligas. No te puedes equivocar porque te condena".

Con esta eliminación, México finalizó su etapa mundialista y acompañó a Canadá como el segundo coanfitrión que se despidió en esta instancia del certamen.